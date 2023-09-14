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ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов

В резерве – 585 кандидатов на должности судей.

ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов

Конкурс объявлен на 410 должностей судей общих апелляционных судов, 66 должностей судей административных апелляционных судов и 56 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

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ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов

17:40, 14 сентября 2023
В резерве – 585 кандидатов на должности судей.
ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов
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Высшая квалификационная комиссия судей 14 сентября 2023 объявила конкурс на 560 вакантных должностей судей местных судов.

По информации «Судебно-юридической газеты», конкурс будет проведен на 500 вакантных должностей судей местных общих судов, 30 вакантных должностей судей местных административных судов и 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов.

Напомним, что в конкурсе смогут взять участие только кандидаты на должности судей из числа участников отборов на должности судей.

Отметим, что в резерве на вакантные должности судей общих местных судов находятся 523 кандидата, в резерве на должности судей местных административных судов находятся 434 кандидата, а в резерве на вакантные должности судей местных хозяйственных судов находятся 380 кандидатов.

Всего, как отметили в ВККС, сейчас имеются 1403 вакантных должностей судей местных судов (без АР Крым, г. Севастополя и других временно оккупированных территорий).

Также, 1931 судья местных судов еще не завершил квалификационное оценивание.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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