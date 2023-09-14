Агитировал к насильственной смене власти: сообщено о подозрении киевскому экс-адвокату

Сообщено о подозрении бывшему адвокату из Киева, которого обвиняют в распространении материалов с публичным призывом к насильственной смене власти в Украине, – сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый использовал свой собственный канал на YouTube с аудиторией более 100 тысяч пользователей для распространения враждебной пропаганды. Он дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и призвал граждан к применению силовых мер для изменения конституционного строя.
Следствие также выявило, что российские интернет-ресурсы, в частности телеграмм-каналы так называемых «вагнеровцев», активно распространяли его видеообращение.
Подтверждено наличие в видеозаписях публичного призыва граждан Украины к действиям, направленным на насильственный захват государственной власти.
Правоохранители провели обыски по месту его проживания. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, а также устанавливаются все обстоятельства этого преступления.
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