Агітував до насильницької зміни влади: повідомлено про підозру київському ексадвокату

Повідомлено про підозру ексадвокату, який «працював» на рф та закликав до насильницької зміни влади в Україні.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Повідомлено про підозру колишньому адвокату з Києва, якого звинувачують у розповсюдженні матеріалів із публічним закликом до насильницької зміни влади в Україні, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний використовував свій власний канал на YouTube з аудиторією понад 100 тисяч користувачів для поширення ворожої пропаганди. Він дискредитував вище військово-політичне керівництво України та закликав громадян до застосування силових заходів для зміни конституційного ладу.

Слідство також виявило, що російські інтернет-ресурси, зокрема телеграм-канали так званих «вагнерівців», активно поширювали його відеозвернення.

Підтверджено наявність у відеозаписах публічного заклику громадян України до дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади.

Правоохоронці провели обшуки за місцем його проживання. Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного, а також встановлюються всі обставини цього злочину.

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