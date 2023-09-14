ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 вересня 2023 року оголосила конкурс на 560 вакантних посад суддів місцевих судів.

За інформацією «Судово-юридичної газети», конкурс буде проведено на 500 вакантних посад суддів місцевих загальних судів, 30 посад суддів місцевих адміністративних судів та 30 посад суддів місцевих господарських судів.

Нагадаємо, що в конкурсі зможуть взяти участь тільки кандидати на посади суддів з числа учасників доборів на посади суддів.

Зазначимо, що зараз у резерві на вакантні посади суддів загальних місцевих судів перебувають 523 кандидати, у резерві на посади суддів місцевих адміністративних судів перебувають 434 кандидати, а у резерві на вакантні посади суддів місцевих господарських судів перебувають 380 кандидатів.

Всього, як зазначили у ВККС, зараз наявні 1403 вакантні посади суддів місцевих судів (без АР Крим, м. Севастополя та інших тимчасово окупованих територій).

Також, 1931 суддя місцевих судів ще не завершив кваліфікаційне оцінювання.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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