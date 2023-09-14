Фудкорты, кафе и книжные магазины на вокзалах: Укрзализныци объявила онлайн-аукционы по аренде площадей

Укрзализныця объявила онлайн-аукционы для бизнеса по аренде площадей на 21 вокзале страны.

Источник фото: nashkiev.ua

Укрзализныця продолжает внедрять новации на своих вокзалах, создавая комфортные и функциональные пространства для пассажиров и бизнеса. Поэтому Укрзализныця объявила о запуске онлайн-аукционов по аренде площадей на 21 вокзале по всей Украине, – сообщает пресс-служба УЗ.

Укрзализныця изучила опыт европейских вокзалов и аэропортов, проконсультировалась с локальными бизнесами и архитекторами, и совместно с Urban Experts определила принципы зонирования и перечень обязательных услуг для вокзалов.

Эти услуги включают фудкорты, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, салоны красоты, цветочные магазины и другие.

Сейчас начаты онлайн-аукционы для сдачи в аренду 53 объектов на 21 вокзале и станции в разных городах Украины. Среди объектов аренды - зоны для вендинговых аппаратов, кофематов, банкоматов и терминалов.

Первые онлайн-аукционы состоятся в системе Prozorro.Продажи 18 сентября 2023 года. Успешные участники торгов получат право заключить договор аренды на 2 года и 360 дней с возможностью продления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.