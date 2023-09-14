В Chrome виявили серйозну помилку: Google просить користувачів оновити браузери

Вразливість Chrome можуть використати зловмисники для отримання доступу до комп'ютерів користувачів.

Джерело фото: devby.io

Google випустила негайне оновлення для свого веб-браузера Chrome в зв'язку з виявленою критичною вразливістю в бібліотеці, яка відповідає за кодування зображень у форматі WebP, – повідомляє The Verge.

Ця вразливість була вже використана зловмисниками. Важливо зауважити, що ця бібліотека присутня у всіх веб-браузерах, що базуються на Chromium, включаючи Edge, Brave і Vivaldi, а також у безлічі інших додатків.

Оновлення Chrome містить патчі для усунення цієї серйозної вразливості. Ця вразливість може бути використана зловмисниками для отримання доступу або запуску шкідливого коду на комп'ютері користувача. Національний інститут стандартів і технологій США (NIST) також класифікує цю вразливість як серйозну.

У компанії Google повідомили, що наразі вони не розголошують подробиці щодо цієї вразливості до тих пір, поки більшість користувачів не встановить оновлену версію Chrome. Тому важливо вручну оновити свій браузер якнайшвидше. Це можна зробити, перейшовши в меню Chrome, обравши «Довідку» і переходячи до розділу «Про браузер Chrome».

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