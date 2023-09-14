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Закликав до захоплення влади: суд покарав черкащанина читанням книг про українсько-російську війну

23:59, 14 вересня 2023
Черкаський суд покарав місцевого за заклики в соцмережах до захоплення влади в Україні читанням українських книг.
Закликав до захоплення влади: суд покарав черкащанина читанням книг про українсько-російську війну
Джерело фото: sens.in.ua
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Придніпровський районний суд у Черкасах призначив умовне покарання жителю міста, який у своєму повідомленні в соціальній мережі закликав до захоплення влади в Україні. Рішення Придніпровський районний суд Черкас ухвалив 8 вересня.

За інформацією, яка міститься у справі, обвинувачений у листопаді 2022 року розмістив пост на своїй сторінці в Facebook, в якому звинувачував українську владу у корупції та узурпації, а також закликав військовослужбовців до повстання з метою повалення цієї влади.

Суд визнав, що цей пост містить заклики до насильницької зміни конституційного ладу України та до захоплення державної влади. Однак обвинувачений виразив скаргу та виразив розкаяння за свої дії, просячи не застосовувати суворе покарання та надати йому можливість на виправлення.

Суд вирішив призначити обвинуваченому рік умовного покарання з іспитовим строком на один рік. Крім того, його зобов'язали прочитати шість книг про українсько-російську війну до кінця квітня 2024 року і подати письмовий відгук щодо своїх вражень від цього читання. Серед переліку книг, які обвинувачений має прочитати, вказані такі твори, як «Ізоляція. Таємні в’язниці Донбасу в оповідях врятованих від тортур та смерті», «Зима наближається», «Євразійський розлам: Україна в добу гібридних викликів», «Україна в епоху війномиру», «На щиті. Спогади родин загиблих воїнів. Донецький аеропорт», «24.02. Щоденник війни».

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