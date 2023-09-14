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ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

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In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

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  1. Суд інфо

Як новий склад ВККС працював у перші 100 днів: інфографіка

18:32, 14 вересня 2023
У ВККС повідомили, що було зроблено за перші сто днів роботи нового складу Комісії.
Як новий склад ВККС працював у перші 100 днів: інфографіка
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, як новий склад ВККС працював у перші 100 днів роботи.

У  ВККС зазначають, що за цей час відбулося удосконалення процедур, спрямованих на забезпечення незалежності та підвищення авторитету судової влади в Україні.

«Упродовж 1 302 днів через відсутність повноважного складу Комісії судова система не функціонувала повноцінно. Це призвело до суттєвого навантаження у всіх судах країни. Тож, з моменту початку роботи нового складу члени ВККСУ зосередилися на формуванні резерву кандидатів на посаду судді та розгляді повідомлень щодо відрядження суддів. Також вжито заходів із удосконалення процедури добору кандидатів на посаду судді, яку було призупинено у 2019 році у зв’язку з припиненням повноважень членів Комісії II каденції.

ВККСУ також активно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб мати надійне плече та належну підтримку», - йдеться у заяві

Із результатами роботи нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можна ознайомитися, переглянувши презентацію та опис до неї.

Раніше ми писали, що ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів та оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів.

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