США нададуть Україні $1,25 млрд: куди підуть гроші

Україна отримає 1,25 млрд доларів грантової допомоги від США.

Джерело фото: president.gov.ua

До державного бюджету України надійде грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,25 мільярда доларів США в рамках програми «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), яку реалізує Світовий банк, – повідомляє Міністерство фінансів України.

Отримані кошти будуть спрямовані на підтримку незахищених верств населення, а також на фінансування тих, хто забезпечує виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг. Зокрема, допомога охопить державних службовців, освітян, медичних працівників та служби першого реагування.

Завдяки реалізації проєкту PEACE in Ukraine, у державний бюджет вже було залучено гранти та позики на загальну суму 19,5 мільярда доларів США і 1,44 мільярда євро. З цієї суми понад 17,97 мільярда доларів США складають грантові кошти.

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