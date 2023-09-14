3, 5 млн гривень збитків на ремонті корпусів: суд відсторонив від посади директора дитячого табору «Зміна»

Директора дитячого табору «Зміна» підозрюють у розтраті державних коштів на ремонті дитячого табору «Зміна».

Джерело фото: КиївВлада

За клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва, суд вирішив відсторонити від посади директора Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна», якого підозрюють у розтраті 3,5 мільйонів гривень бюджетних коштів, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними розслідування, директор дитячого закладу, який підпорядковується Департаменту культури, молоді та спорту міста Києва, підписав акти виконаних робіт з капітального ремонту корпусів дитячого табору, до яких були внесені недостовірні відомості щодо їх вартості та витрат. Відповідно до експертної оцінки, це призвело до необґрунтованого завищення вартості робіт та матеріалів на суму понад 3,5 мільйонів гривень.

Крім того, прокуратура повідомила про підозру керівнику підрядної організації у справі привласнення бюджетних коштів. Розслідування у цій справі триває.

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