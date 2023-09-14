Обрано голову Онуфріївського районного суду Кіровоградської області

В Онуфріївському районному суді Кіровоградської області провели збори суддів, де шляхом таємного голосування обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.
Головою суду обрали Марину Лях терміном на 3 роки.
Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.
Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.
Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.
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