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Избран глава Онуфриевского районного суда Кировоградской области

14:04, 14 сентября 2023
Суд возглавила Марина Лях.
Избран глава Онуфриевского районного суда Кировоградской области
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В Онуфриевском районном суде Кировоградской области провели собрание судей, где путем тайного голосования избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Главой суда избрали Марину Лях сроком на 3 года.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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