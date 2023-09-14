Избран глава Онуфриевского районного суда Кировоградской области

Суд возглавила Марина Лях.

В Онуфриевском районном суде Кировоградской области провели собрание судей, где путем тайного голосования избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Главой суда избрали Марину Лях сроком на 3 года.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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