3, 5 млн гривен убытков на ремонте корпусов: суд отстранил от должности директора детского лагеря «Смена»

Директора детского лагеря «Смена» подозревают в растрате государственных средств на ремонте детского лагеря «Смена».

Источник фото: КиевВласть

По ходатайству Подольской окружной прокуратуры Киева, суд решил отстранить от должности директора Загородного детского учреждения оздоровления и отдыха «Смена», которого подозревают в растрате 3,5 миллионов гривен бюджетных средств, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным расследования, директор детского учреждения, которое подчиняется Департаменту культуры, молодежи и спорта города Киева, подписал акты выполненных работ по капитальному ремонту корпусов детского лагеря, в которые были внесены недостоверные сведения об их стоимости и расходах. Согласно экспертной оценке, это привело к необоснованному завышению стоимости работ и материалов на сумму более 3,5 миллионов гривен.

Кроме того, прокуратура сообщила о подозрении руководителю подрядной организации по делу присвоения бюджетных средств. Расследование по этому делу продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.