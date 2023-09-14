США предоставят Украине $1,25 млрд: куда пойдут деньги

Украина получит 1,25 млрд долларов грантовой помощи от США.

Источник фото: president.gov.ua

В государственный бюджет Украины поступит грант от Соединенных Штатов Америки в размере 1,25 миллиарда долларов США в рамках программы «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine), которую реализует Всемирный банк, – сообщает Министерство финансов Украины.

Полученные средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также на финансирование тех, кто обеспечивает выполнение функций государства и предоставление образовательных и медицинских услуг. В частности, помощь охватит государственных служащих, педагогов, медицинских работников и службы первого реагирования.

Благодаря реализации проекта PEACE in Ukraine, в государственный бюджет уже были привлечены гранты и займы на общую сумму 19,5 миллиарда долларов США и 1,44 миллиарда евро. Из этой суммы более 17,97 миллиарда долларов США составляют грантовые средства.

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