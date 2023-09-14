Байден назначил спецпредставителя в Украине, которая будет следить за деньгами на восстановление Украины

Спецпредставителем по экономическому восстановлению Украины стала Пенни Прицкер.

Президент США Джо Байден назначил специального представителя по вопросам экономического восстановления Украины. Им стала опытной госслужащей и бывшего министра торговли Пенни Прицкер, передает «Европейская правда».

«Прицкер как спецпредставитель принесет на эту должность свой многолетний опыт и экспертность.

Работая во взаимодействии с властями Украины, нашими союзниками и партнерами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором, она станет драйвером усилий США для восстановления украинской экономики. Это будет включать мобилизацию государственных и частных инвестиций, определение приоритетов для доноров, работу над открытием экспортных рынков и предприятий, которые закрылись из-за варварских российских атак и разрушений», – заявил президент США.

Ранее сообщалось, что Пентагон направил в Украину специального представителя и команду по надзору за использованием помощи США.

Напомним, США предоставят Украине $1,25 млрд: куда пойдут деньги.

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