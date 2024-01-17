Кулеба назвал сроки, когда Конгресс США одобрит помощь Украине

В США поддерживают одобрение финансовой помощи Украине до конца января.

Источник фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Конгресс США утвердит финансовую помощь для Украины до конца января. Об этом он заявил во время выступления в Давосе.

"Здесь вопрос не идет, давать или не давать помощь Украине. Сейчас дискуссия идет относительно границ. Но уже конец января, идет война, надо принимать решение", - подчеркнул Кулеба.

Министр указал, что конец января является окончательным сроком для принятия решения, и об этом говорят американские партнеры. По его словам, в США выражают оптимизм относительно решения и объясняют затягивание процесса ситуацией на границе.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Конгресс США может проголосовать за законопроект о помощи Украине в ближайшие недели.

Напомним, Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для обсуждения помощи Украине.

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