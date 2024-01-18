Оккупанты завезли в Мариуполь 50 тысяч мигрантов из Центральной Азии, — ЦНС

Сообщается, что в настоящее время во временно оккупированном городе проживает по крайней мере вдвое меньше людей, чем до полномасштабного вторжения.

Российские захватчики свезли во временно оккупированный Мариуполь не менее 50 тысяч работников из депрессивных регионов рф и стран Центральной Азии. Об этом сообщает представитель Центра национального сопротивления ССО на пресс-конференции, передает "Украинская правда".

"По нашим данным, во временно оккупированном Мариуполе уже находится около 50 тысяч россиян и представителей Центральной Азии", - говорится в сообщении.

В настоящее время во временно оккупированном городе проживает по крайней мере вдвое меньше людей, чем до полномасштабного вторжения. Оккупационная "власть" хочет привлечь работников из депрессивных регионов рф и стран Центральной Азии для ускорения темпов ассимиляции украинского населения.

Представитель ЦНС добавил, что для захвата новых сфер влияния также активно свозятся криминальные элементы, как из россии, так и из стран Центральной Азии, и на ТОТ уже фиксируют образование этнических криминальных группировок из числа мигрантов.

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