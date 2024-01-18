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Оккупанты завезли в Мариуполь 50 тысяч мигрантов из Центральной Азии, — ЦНС

07:00, 18 января 2024
Сообщается, что в настоящее время во временно оккупированном городе проживает по крайней мере вдвое меньше людей, чем до полномасштабного вторжения.
Оккупанты завезли в Мариуполь 50 тысяч мигрантов из Центральной Азии, — ЦНС

Российские захватчики свезли во временно оккупированный Мариуполь не менее 50 тысяч работников из депрессивных регионов рф и стран Центральной Азии. Об этом сообщает представитель Центра национального сопротивления ССО на пресс-конференции, передает "Украинская правда".

"По нашим данным, во временно оккупированном Мариуполе уже находится около 50 тысяч россиян и представителей Центральной Азии", - говорится в сообщении.

В настоящее время во временно оккупированном городе проживает по крайней мере вдвое меньше людей, чем до полномасштабного вторжения. Оккупационная "власть" хочет привлечь работников из депрессивных регионов рф и стран Центральной Азии для ускорения темпов ассимиляции украинского населения.

Представитель ЦНС добавил, что для захвата новых сфер влияния также активно свозятся криминальные элементы, как из россии, так и из стран Центральной Азии, и на ТОТ уже фиксируют образование этнических криминальных группировок из числа мигрантов.

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