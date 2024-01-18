Окупанти завезли в Маріуполь 50 тисяч мігрантів з Центральної Азії, — ЦНС

Повідомляється, що нині в тимчасово окупованому місті проживає принаймні вдвічі менше людей, ніж до повномасштабного вторгнення.

Російські загарбники звезли в тимчасово окупований Маріуполь щонайменше 50 тисяч заробітчан з депресивних регіонів рф та країн Центральної Азії. Про це повідомляє представник Центру національного спротиву ССО на пресконференції, передає "Українська правда".

"За нашими даними, в тимчасово окупованому Маріуполі вже знаходиться близько 50 тисяч росіян та представників країн Центральної Азії", - йдеться в повідомленні.

Нині в тимчасово окупованому місті проживає принаймні вдвічі менше людей, ніж до повномасштабного вторгнення. Окупаційна "влада" хоче залучити заробітчан із депресивних регіонів рф та країн Центральної Азії для пришвидшення темпів асиміляції українського населення.

Представник ЦНС додав, що для захоплення нових сфер впливу також активно звозяться кримінальні елементи, як з рф, так і з країн Центральної Азії, і на ТОТ вже фіксують утворення етнічних кримінальних угруповань з числа мігрантів.

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