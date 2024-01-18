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З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

  1. В Україні

Окупанти завезли в Маріуполь 50 тисяч мігрантів з Центральної Азії, — ЦНС

07:00, 18 січня 2024
Повідомляється, що нині в тимчасово окупованому місті проживає принаймні вдвічі менше людей, ніж до повномасштабного вторгнення.
Окупанти завезли в Маріуполь 50 тисяч мігрантів з Центральної Азії, — ЦНС

Російські загарбники звезли в тимчасово окупований Маріуполь щонайменше 50 тисяч заробітчан з депресивних регіонів рф та країн Центральної Азії. Про це повідомляє представник Центру національного спротиву ССО на пресконференції, передає "Українська правда".

"За нашими даними, в тимчасово окупованому Маріуполі вже знаходиться близько 50 тисяч росіян та представників країн Центральної Азії", - йдеться в повідомленні.

Нині в тимчасово окупованому місті проживає принаймні вдвічі менше людей, ніж до повномасштабного вторгнення. Окупаційна "влада" хоче залучити заробітчан із депресивних регіонів рф та країн Центральної Азії для пришвидшення темпів асиміляції українського населення.

Представник ЦНС додав, що для захоплення нових сфер впливу також активно звозяться кримінальні елементи, як з рф, так і з країн Центральної Азії, і на ТОТ вже фіксують утворення етнічних кримінальних угруповань з числа мігрантів.

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