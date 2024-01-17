Обстріляли автомобіль з цивільними на Чернігівщині: судутимуть двох російських окупантів

Водій та пасажирка автомобіля загинули на місці, а двоє неповнолітніх отримали травми.

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців рф, які відкрили прицільний вогонь по автомобілю з цивільними на Чернігівщині. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року шестеро цивільних, серед яких троє неповнолітніх, намагались виїхати на автомобілі «Renault Duster» з села Рогощі Чернігівського району, яке було тимчасово окуповане.

Рухаючись автомобільною дорогою в напрямку села Хмільниця, цивільний транспортний засіб зупинився на узбіччі, щоб не перешкоджати руху колони ворожої техніки. Автівка та люди в ній не становили жодної загрози для окупантів. Проте загарбники почали обстрілювати машину з автоматичної зброї.

Водій та пасажирка автомобіля загинули на місці, а двоє неповнолітніх отримали травми.

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