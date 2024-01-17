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Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Використання держслужбовцями у 2024 році щорічних відпусток за останній відпрацьований рік: роз’яснення НАДС

Протягом 2024 року мають бути використані дні щорічної додаткової оплачуваної відпустки за стаж державної служби, що збільшився у державного службовця у його робочий рік 2023-2024.

Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

  1. В Україні

У Львові подружжя шахраїв видурювало гроші на «продажі» неіснуючого жіночого одягу

23:41, 17 січня 2024
Поліцейські задокументували 9 фактів оплати шахраям на суми від 990 гривень до 2 040 гривень.
У Львові подружжя шахраїв видурювало гроші на «продажі» неіснуючого жіночого одягу

У Львові місцеве подружжя створилов одній зі соцмереж сторінку, на якій розміщували оголошення про продаж жіночого одягу за доступними цінами. При цьому товарів у них не було, нічого реалізовувати вони не мали наміру. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Гроші, які громадяни переказували їм на картковий рахунок як оплату за одяг, підозрювані привласнювали.

Правоохоронці задокументували вже дев’ять фактів привласнення зловмисниками коштів клієнтів на суми від 990 гривень до 2040 гривень – оплати за одяг, який вони так і не отримали.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

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