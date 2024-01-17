У Львові подружжя шахраїв видурювало гроші на «продажі» неіснуючого жіночого одягу

Поліцейські задокументували 9 фактів оплати шахраям на суми від 990 гривень до 2 040 гривень.

У Львові місцеве подружжя створилов одній зі соцмереж сторінку, на якій розміщували оголошення про продаж жіночого одягу за доступними цінами. При цьому товарів у них не було, нічого реалізовувати вони не мали наміру. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Гроші, які громадяни переказували їм на картковий рахунок як оплату за одяг, підозрювані привласнювали.

Правоохоронці задокументували вже дев’ять фактів привласнення зловмисниками коштів клієнтів на суми від 990 гривень до 2040 гривень – оплати за одяг, який вони так і не отримали.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

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