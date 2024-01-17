Во Львове супруги мошенники выманивали деньги на «продаже» несуществующей женской одежды

Полицейские задокументировали 9 фактов оплаты мошенникам на суммы от 990 гривен до 2040 гривен.

Во Львове местные супруги создали в одной из соцсетей страницу, на которой размещали объявления о продаже женской одежды по доступным ценам. При этом товаров у них не было, ничего реализовывать они не собирались. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Деньги, которые граждане переводили им на карточный счет в качестве оплаты за одежду, подозреваемые присваивали.

Правоохранители задокументировали уже девять фактов присвоения злоумышленниками средств клиентов на суммы от 990 гривен до 2040 гривен – оплаты за одежду, которую они так и не получили.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

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