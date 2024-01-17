На Харьковщине обнаружили наибольшее количество застенков рф

С момента деоккупации правоохранители обнаружили на Харьковщине 28 застенков.

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После освобождения территории Харьковщины от оккупационных сил, следователи Национальной полиции обнаружили 28 мест временного содержания, известных как застенки. Это наибольшее количество среди областей Украины. Трое из них, расположенные в зоне интенсивного обстрела на границе с российской федерацией, остаются не задокументированными. Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Сейчас следователи Национальной полиции ведут расследование 10 уголовных производств по пыткам на Харьковщине, в рамках которых взаимодействуют с 227 пострадавшими. Одним из крупнейших дел является дело о пыточной в городе Купянск. Здесь оккупанты, незаконные вооруженные формирования "лнр/днр" и коллаборационисты в течение более полугода незаконно удерживали и пытали местных жителей в помещении изолятора временного содержания Купянского отдела полиции.

Расследование охватывает 73 преступления по статье 438 Уголовного кодекса Украины, связанные с жестоким обращением с гражданским населением, включая умышленное убийство.

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