На Харківщині виявили найбільшу кількість катівень рф

З моменту деокупації правоохоронці виявили на Харківщині 28 катівень.

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Після визволення території Харківщини від окупаційних сил, слідчі Національної поліції виявили 28 місць тимчасового утримання, відомих як катівні. Це найбільша кількість серед областей України. Троє з них, розташовані у зоні інтенсивного обстрілу на кордоні з російською федерацією, залишаються не задокументованими. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Наразі слідчі Національної поліції ведуть розслідування 10 кримінальних проваджень щодо катівень на Харківщині, у рамках яких взаємодіють з 227 потерпілими. Однією з найбільших справ є справа про катівню у місті Куп'янськ. Тут окупанти, незаконні збройні формування «лнр/днр» та колаборанти протягом понад півроку незаконно утримували та катували місцевих мешканців у приміщенні ізолятору тимчасового тримання Куп'янського відділу поліції.

Розслідування охоплює 73 злочини за статтею 438 Кримінального кодексу України, пов'язані з жорстоким поводженням з цивільним населенням, включаючи умисне вбивство.

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