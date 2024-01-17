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  1. В Україні

На Харківщині виявили найбільшу кількість катівень рф

20:11, 17 січня 2024
З моменту деокупації правоохоронці виявили на Харківщині 28 катівень.
На Харківщині виявили найбільшу кількість катівень рф
Джерело фото: slovoidilo

Після визволення території Харківщини від окупаційних сил, слідчі Національної поліції виявили 28 місць тимчасового утримання, відомих як катівні. Це найбільша кількість серед областей України. Троє з них, розташовані у зоні інтенсивного обстрілу на кордоні з російською федерацією, залишаються не задокументованими. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Наразі слідчі Національної поліції ведуть розслідування 10 кримінальних проваджень щодо катівень на Харківщині, у рамках яких взаємодіють з 227 потерпілими. Однією з найбільших справ є справа про катівню у місті Куп'янськ. Тут окупанти, незаконні збройні формування «лнр/днр» та колаборанти протягом понад півроку незаконно утримували та катували місцевих мешканців у приміщенні ізолятору тимчасового тримання Куп'янського відділу поліції.

Розслідування охоплює 73 злочини за статтею 438 Кримінального кодексу України, пов'язані з жорстоким поводженням з цивільним населенням, включаючи умисне вбивство.

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