Обстреляли автомобиль с гражданскими на Черниговщине: будут судить двух российских оккупантов

Водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте, а двое несовершеннолетних получили травмы.

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух военнослужащих рф, открывших прицельный огонь по автомобилю с гражданскими в Черниговской области. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года шесть гражданских, среди которых трое несовершеннолетних, пытались выехать на автомобиле Renault Duster из села Рогощи Черниговского района, которое было временно оккупировано.

Двигаясь по автомобильной дороге в направлении села Хмельница, гражданское транспортное средство остановилось на обочине, чтобы не препятствовать движению колонны вражеской техники. Автомобили и люди в ней не представляли никакой угрозы для оккупантов. Однако захватчики начали обстреливать машину из автоматического оружия.

Водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте, а двое несовершеннолетних получили травмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.