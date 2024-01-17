Кулеба назвав терміни, коли Конгрес США схвалить допомогу Україні

В США підтримують схвалення фінансової допомоги Україні до кінця січня.

Джерело фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Конгрес США затвердить фінансову допомогу для України до кінця січня. Про це він заявив під час виступу у Давосі.

«Тут питання не йде, чи давати, чи не давати допомогу Україні. Зараз дискусія йде стосовно кордонів. Але вже кінець січня, йде війна, треба приймати рішення», - наголосив Кулеба.

Міністр вказав, що кінець січня є остаточним терміном для ухвалення рішення, і про це говорять американські партнери. За його словами, в США висловлюють оптимізм щодо рішення та пояснюють затягування процесу ситуацією на кордоні.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Конгрес США може проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні в найближчі тижні.

Нагадаємо, Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для обговорення допомоги Україні.

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