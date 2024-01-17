ВАКС продовжив процесуальні обов'язки нардепа та спільника у справі підкупу топпосадовців

Продовжено дію обов'язків чинному нардепу та його спільнику у справі про підкуп топпосадовців у сфері відновлення.

У середу, 17 січня, суддя ВАКС продовжив дію процесуальних обов'язків чинного народного депутата та його спільника у зв'язку із справою про спробу підкупу топпосадовців у сфері відновлення. Про це повідомляє САП.

Обов'язки народного депутата та його спільника будуть продовжені до 18 березня 2024 року. Також повідомляється, що 17 січня 2024 року в Апеляційній палаті ВАКС розглядали апеляційні скарги прокурора САП та захисту на рішення ВАКС від 28 листопада 2023 року про застосування запобіжного заходу до народного депутата. Апеляційна палата відмовила в задоволенні скарг та залишила попереднє рішення суду без змін.

Згадаємо, що 28 листопада 2023 року суд застосував до народного депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 40,260 млн гривень. До його спільника було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 12,078 млн гривень. Оскільки за осіб внесено заставу, на них покладені відповідні процесуальні обов'язки.

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