Кабмин провел заседание: какие решения приняли 19 января

Правительство выделяет рекордные 17,5 млрд гривен на строительство оборонных рубежей.

Кабинет Министров 19 января провел заседание. Какие решения было принято, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України». Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими, зокрема: відмінити усі підвищувальні та понижувальні коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; доповнити платників рентної плати субʼєктами господарювання, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром та витягу з реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів. Передбачено заміну строку шість місяців, при якому контролюючі органи надають відповідним органам інформацію про несплату або сплату не в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, на строк три місяці. Також пропонується внести зміни до ЗУ «Про електронні комунікації», якими виключаються норми щодо надання повноважень КМУ затверджувати методику розрахунку ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо встановлення цільових показників діяльності керівників наукових установ, визначення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ». Законопроектом пропонується ввести визначення «стратегічний план наукової установи»; передбачити положення щодо розроблення, реалізації та моніторингу виконання стратегічного плану наукової установи та розробленого на його основі оперативного плану наукової установи та їхньої привʼязки до контракту керівника державної наукової установи. Також пропонується унормувати питання процедури подання щорічного звіту керівника державної наукової установи; обмежити перебування на керівних посадах 10 роками; врегулювати питання призначення керівника державної наукової установи під час дії воєнного стану.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 13.12.2000 N 1822 «Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобовʼязань України у звʼязку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення», постанови КМУ від 26.09.2002 N 1420 «Про заходи щодо збереження морських живих ресурсів Антарктики», постанови КМУ від 28.07.2004 N 963 «Про створення системи моніторингу риболовних суден», постанови КМУ від 28.08.2013 N 638 «Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності працівника органів рибоохорони», додатків до Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, Положення про Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм та ряду інших актів КМУ в частині перейменування Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

- Доповнено додаток 2 «Перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану» до постанови КМУ від 18.03.2022 N 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» новою позицією «Спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах) (для здійснення промислового

рибальства, дослідного вилову)». Установлено, що подані до дня набрання чинності вищезазначеною зміною субʼєктами господарювання декларації про провадження видів господарської діяльності, що включені постановою N 314 у додаток 2, є дійсними протягом одного місяця з дня набрання зміною чинності.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 05.08.2003 N 1198 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного субʼєкта та України, а також із забезпеченням представництва України в Європейському суді з прав людини» задля приведення постанови у відповідність до оновленої назви бюджетної програми, якою передбачаються згідно із ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» видатки на фінансування витрат, визначених у цій постанові. Також усунено прогалини, виявлені у переліку видів витрат бюджетних коштів, шляхом більш узагальненого визначення витрат на нотаріальні послуги та долучення нової статті витрат бюджетних коштів, а саме на фінансування витрат на послуги з проставлення апостиля та легалізації документів.

- Затверджено, на виконання ЗУ «Про енергетичну ефективність» та у рамках виконання зобовʼязань за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства в частині імплементації окремих норм Директиви 2021/27/ЄС про енергоефективність, Порядок ведення та оприлюднення бази даних витягів із звітів з енергетичного аудиту, незалежного моніторингу витягів із звітів з енергетичного аудиту, незалежної верифікації звітів з енергетичного аудиту.

- Затверджено, на виконання ЗУ «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», Порядок надходження, ведення обліку, зберігання та використання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх валідації; вимоги до оформлення електронного документа, що містить відомості про результати топографо-геодезичних і картографічних робіт в електронній (цифровій) формі. Визнано такими, що втратили чинність, Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затверджене постановою КМУ від 22.07.1999 № 1344, та Положення про порядок розпорядження картографічною інформацією, затверджене постановою КМУ від 25.03.1997 № 269, які не відповідають вимогам ЗУ «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».

- Внесено зміни до Переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі. Слова «Субʼєкти господарювання, у власності, володінні або користуванні яких перебувають окремі обʼєкти, на території яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій державного, регіонального та місцевого рівня» замінено словами «Субʼєкти господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності, у власності, володінні або користуванні яких перебувають окремі обʼєкти, на території яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій».

- Затверджено, на виконання пункту 8 розділу VI «Заключні положення» ЗУ «Про політичні партії в Україні», перелік документів, які підтверджують існування обставин, що свідчать про неможливість отримання політичною партією інформації в повному обсязі для відображення у звіті про майно, доходи, витрати і зобовʼязання фінансового характеру протягом строку дії воєнного стану.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 30.12.2022 N 1477 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2023 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації». Затверджено механізм розподілу у 2024 році додаткової дотації, та передбачено здійснення її розподілу двома етапами. Затверджено розподіл додаткової дотації на 2024 між місцевими бюджетами на загальну суму 28 млн. 102,5 тис. грн для оплати праці та нарахувань на неї, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 26.12.2002 № 1983 «Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень» та від 25.04.2018 N 321 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання» з метою забезпечення виконання вимог ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про імміграцію» щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства» від 29.06.2023 N 3180-IX. Серед іншого, доповнено постанову КМУ від 26.12.2002 № 1983 новим Порядком проведення процедури перевірки обставин, за яких факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію, який визначає процедуру проведення заходів з метою встановлення наявності/відсутності обставин, визначених статтею 4-1 ЗУ «Про імміграцію», за яких факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію. Доповнено Порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання новою підставою обміну посвідки на постійне проживання, врегульовано питання отримання посвідки на постійне проживання дітьми іноземців та осіб без громадянства, визначених в абзаці другому пункту 4 Прикінцевих положень ЗУ «Про імміграцію», які прибули в Україну разом з батьками, прописалися до досягнення повноліття і звернулися у встановленому порядку із заявою про видачу посвідки на постійне проживання тощо.

- Внесено зміни до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я. Збільшено обсяги зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах до шестимісячної потреби закладу в них і у лікувально-профілактичних закладах, їх філіях та інших структурних підрозділах до тримісячної потреби закладу в них; збільшено дозволений до видачі обсяг наркотичних лікарських засобів, якими забезпечуються пацієнти під час надання паліативної або хоспісної допомоги, до тридцятиденної потреби. Врегульовано положення щодо впровадження електронного рецепта та контролю за відпуском рецептурних лікарських засобів; передбачено можливість видачі рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із застосуванням зареєстрованих в Україні автоматизованих або ручних дозуючих пристроїв тощо.

- Внесено зміну до постанови КМУ від 13.03.2022 N 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». Передбачено, що заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку здійснюються протягом періоду воєнного стану за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку, в установленому ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» порядку з урахуванням особливостей, визначених ЗУ «Про електронні комунікації» та ЗУ «Про поштовий звʼязок».

- Визнано, у звʼязку з введенням в дію ЗУ N 1909-IX «Про страхування», такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 10.11.2010 N 1033 «Про затвердження порядків і правил обовʼязкового страхування у сфері космічної діяльності».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 03.10.2018 N 823 «Деякі питання подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства» з метою приведення її у відповідність до ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». Викладено у новій редакції форму декларації матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції та затверджено нову форму декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства. Доповнено Порядок подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства положеннями щодо подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин» та ЗУ «Про насіння і садивний матеріал», Порядок проведення перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу, державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю. Порядок визначає процедуру проведення перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу, яка проводиться державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю насіння і садивного матеріалу, зокрема за допомогою єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Затверджено форму акта про результати перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 08.05.2019 N 383 «Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю».

- Затверджено, на виконання ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу», Порядок оплати послуг з медіації медіаторам, які залучаються центрами з надання безоплатної правничої допомоги; Порядок залучення перекладачів для забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги та оплати їх послуг.

- Внесено зміну до постанови КМУ від 22.12.2023 N 1352 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на розвиток системи соціальних послуг» в частині перенесення дати набрання чинності її норм, які визначають учасників експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Мінсоцполітики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, у статусі державних некомерційних підприємств, з 01.03.2024 на 22.01.2024.

- Затверджено, відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» ЗУ «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів», Порядок обміну інформацією між Державною прикордонною службою, Державною податковою службою, Державною митною службою та суб’єктами господарювання, що мають дозволи на відкриття та експлуатацію магазинів безмитної торгівлі, щодо реквізитів паспортних документів громадян-покупців алкогольних напоїв та тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі, задля запровадження механізму ефективного контролю за дотриманням обмежень з реалізації тютюнових виробів та/або алкогольних виробів у магазинах безмитної торгівлі одній особі протягом однієї доби.

- Внесено зміни до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України з метою приведення його у відповідність до законодавства в сфері цивільного захисту, інформаційній та видавничій сфері, законодавства про управління обʼєктами державної власності, про державну службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні, виборчого законодавства, ЗУ «Про медіа» та ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України». Передбачено завдання Держкомтелерадіо стосовно: адаптації законодавства України у сфері медіа, інформаційній та видавничій сфері до законодавства ЄС; здійснення заходів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері; управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств сфери управління Держкомтелерадіо; видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції тощо. Також передбачено уточнення повноважень керівника апарату Держкомтелерадіо (щодо укладення та розривання контрактів про проходження державної служби, здійснення контролю за дотриманням умов контрактів про проходження державної служби).

- Внесено зміни до постанов КМУ від 23.05.2011 N 554 «Деякі питання професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), повʼязаних із створенням обʼєктів архітектури» та від 23.06.2021 N 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва». Передбачено, що інформація про відсутність перерви у роботі за фахом строком понад три роки вноситься виконавцем до Реєстру будівельної діяльності через електронний кабінет користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою. Перевірка та аналіз такої інформації здійснюється автоматично програмними засобами електронної системи шляхом порівняння відомостей, що зазначаються виконавцем в повідомленні із відомостями, що містяться в електронній системі та з наступним підтвердженням вказаної інформації замовником послуг (робіт) цього виконавця. У разі відсутності в Реєстрі будівельної діяльності відомостей про дотримання відповідних вимог, програмними засобами електронної системи автоматично вноситься запис про порушення виконавцем таких вимог з одночасним відображенням на порталі електронної системи запису про припинення дії кваліфікаційного сертифіката. Для осіб, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, перебіг строку перерви в роботі за фахом та підвищення кваліфікації, на період проходження ними військової служби зупиняється. Запроваджено взаємодію між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також установлено доступ до відомостей, що містяться в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва Національному агентству з питань запобігання корупції через електронний кабінет користувача.

- Схвалено проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит стосовно приєднання до Декларації про зелене зростання, яка була прийнята Радою Організації економічного співробітництва та розвитку на міністерському рівні 25.06.2009. Приєднання до Декларації про зелене зростання сприятиме прискоренню впровадженню структурних реформ на шляху зеленого зростання з урахуванням кращих міжнародних практик та поглибленню взаємодії з ОЕСР за цим напрямом.

- Внесено зміни до розпорядження КМУ від 12.07.2017 N 482 «Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року». Серед іншого, Стратегію державної міграційної політики України на період до 2025 року доповнено новими цілями, а саме, «Забезпечити захист прав і інтересів населення України, яке змушене було покинути свої домівки через війну та створити їм умови для повернення в Україну», «Забезпечення відповідності українського законодавства та адміністративної практики у сфері міграції стандартам ЄС». Передбачено створення ситуаційного центру з проведення моніторингу міграційних процесів та аналізу ризиків у сферах

міграції.

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 17 млрд. 447 млн. 544,483 тис. гривень для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави.

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