Какие услуги могут получить ветераны и ветеранки у семейного врача: список

Министерство по делам ветеранов рассказало, какие медицинские услуги могут получить ветераны и ветеранки у семейного врача.
Так, в Украине работает Программа медицинских гарантий (ПМГ), в рамках которой ветераны могут получить ряд медицинских услуг у семейного врача.
Обратившись к нему, можно получить услуги, предоставляемые по пакету «Первичная медицинская помощь»:
- диагностика и лечение распространенных инфекционных, неинфекционных и хронических заболеваний, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний;
- направление на анализы (общий анализ крови, мочи, глюкозы, холестерина);
- направление на исследование (ЭКГ, пикфлуометрия/спирометрия, отоскопия, офтальмоскопия, измерение остроты зрения);
- направление к узкопрофильным специалистам;
- направление на скорые тесты (в частности, ВИЧ, гепатиты В и С);
- назначение и выписка рецептов для получения средств и изделий по программе "Доступные лекарства";
- консультация по поддержке ментального здоровья, проведению скрининга и необходимости направления в психиатр;
- выявление риска возникновения неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных, диабета);
- профилактика и диагностика социально-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем);
- отдельные услуги паллиативной помощи (в частности, оценка состояния, выписывание рецепты на обезболивающие).
Полный список услуг можно просмотреть на сайте Национальной службы здоровья Украины по ссылке.
В Минветеранов отметили, что основаниями для получения услуг ветеранами и ветеранками являются:
- декларация, заключенная с избранным врачом;
- самообращение при неотложном состоянии (независимо от наличия декларации).
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