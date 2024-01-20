Какие услуги могут получить ветераны и ветеранки у семейного врача: список

В Украине работает Программа медицинских гарантий, в рамках которой ветераны могут получить ряд медицинских услуг у семейного врача.

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Министерство по делам ветеранов рассказало, какие медицинские услуги могут получить ветераны и ветеранки у семейного врача.

Так, в Украине работает Программа медицинских гарантий (ПМГ), в рамках которой ветераны могут получить ряд медицинских услуг у семейного врача.

Обратившись к нему, можно получить услуги, предоставляемые по пакету «Первичная медицинская помощь»:

диагностика и лечение распространенных инфекционных, неинфекционных и хронических заболеваний, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний;

направление на анализы (общий анализ крови, мочи, глюкозы, холестерина);

направление на исследование (ЭКГ, пикфлуометрия/спирометрия, отоскопия, офтальмоскопия, измерение остроты зрения);

направление к узкопрофильным специалистам;

направление на скорые тесты (в частности, ВИЧ, гепатиты В и С);

назначение и выписка рецептов для получения средств и изделий по программе "Доступные лекарства";

консультация по поддержке ментального здоровья, проведению скрининга и необходимости направления в психиатр;

выявление риска возникновения неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных, диабета);

профилактика и диагностика социально-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем);

отдельные услуги паллиативной помощи (в частности, оценка состояния, выписывание рецепты на обезболивающие).

Полный список услуг можно просмотреть на сайте Национальной службы здоровья Украины по ссылке.

В Минветеранов отметили, что основаниями для получения услуг ветеранами и ветеранками являются:

декларация, заключенная с избранным врачом;

самообращение при неотложном состоянии (независимо от наличия декларации).

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