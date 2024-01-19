Канада готовится к прибытию десятков тысяч украинцев, получивших экстренные визы: что известно

К концу марта может приехать около 90 тысяч украинцев, получивших визы CUAET.

В Канаде готовятся к прибытию десятков тысяч украинцев, получивших экстренные визы, к 31 марта 2024 года. Об этом сообщает ctvnews.ca.

Так, к этой дате можно въехать в страну по визе CUAET, чтобы иметь право на специальную поддержку.

Как отмечается, с марта 2022 года правительство Канады выдало 936 293 экстренных временных виз для украинцев, которые хотят работать или учиться в Канаде, пока идет война. К 28 ноября 2023 в страну приехали 210 178 украинцев с визами CUAET.

Агентства по поселению готовятся к прибытию десятков тысяч украинцев. Согласно опросу перед прибытием, проведенным Министерством иммиграции беженцев и гражданства Канады и Operation Ukraine Safe Haven, к конечному сроку планировали прибыть 90 000 человек, получивших экстренные визы.

В этой связи ожидается значительный рост количества новоприбывших по сравнению с прошлыми месяцами, отметил исполнительный директор организации Сарош Ризви.

По его словам, волна общественной поддержки украинцев угасает. В то же время этим занимаются организации. Сектор размещения сейчас больше готов к приему людей, но приток людей снизит возможности. Ожидается, что проверят готовность объектов – емкость и персонал гостиниц и даже "продуктовые банки" (food banks).

Также остается проблема, чтобы найти людям место жительства, сказал он. Новоприбывшим будут предлагать поселиться в меньших общинах, где легче и доступнее найти жилье.

Люди со специальной визой после 31 марта все еще смогут приехать в Канаду, но они не будут иметь права на получение трехлетнего разрешения на работу или обучение по программе, а также не будут иметь права на любую финансовую поддержку или поддержку для поселения.

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