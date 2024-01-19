2 пачки на руки: Кабмин поддержал ограничение по реализации Duty Free табачных изделий и алкогольных напитков

Ограничения и на продажу алкогольных напитков в магазинах Duty Free — 2 литра одному лицу.

Кабинет Министров принял решение по ликвидации схемы уклонения от уплаты налогов при реализации табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free). Об этом сообщает Министерство финансов.

Решением предусмотрено введение на время действия военного положения эффективного контроля за соблюдением ограничений по реализации магазинами Duty Free табачных изделий и алкогольных напитков одному лицу в течение одних суток (ориентировочно 2 пачки иностранных сигарет и 2 литра алкоголя).

Как сообщается, введен Порядок обмена информацией между Госпогранслужбой, ГНС, Гостаможслужбой и магазинами Duty Free для идентификации покупателей алкогольных напитков и табачных изделий.

Проект постановления разработан Минфином на выполнение вступивших в силу 1 октября прошлого года изменений в Законодательство Украины, которыми, в частности, предусмотрен запрет на время действия военного положения продаж в магазинах беспошлинной торговли табачных изделий и алкогольных напитков отечественного производства, а также ограничения по продаже таких товаров иностранного производства

В Минфине напомнили, что указанные изменения в Закон были инициированы народными депутатами с целью противодействия нелегальному обращению подакцизных товаров на внутреннем рынке, значительную долю которых составляли товары, предназначенные для продажи в магазинах Duty Free или для экспорта, тем самым избегая налогообложения.

Ранее мы писали, что депутаты поддержали законопроект о запрете продаж на время военного положения в магазинах Duty free украинских сигарет.

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