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В Украине участились случаи отравления угарным газом: как предотвратить трагедию

23:20, 19 января 2024
Угарный газ абсолютно неощутим для человека, но влияет на организм даже в небольшой концентрации и может привести к смерти.
В Украине участились случаи отравления угарным газом: как предотвратить трагедию
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В Украине фиксируют рост числа случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. К трагедиям часто приводят пожары, вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным службы экстренной медицинской помощи, за полтора месяца зафиксировано 103 случая отравления угарным газом, в результате чего погибли 9 человек.

«Если в декабре было зафиксировано 56 случаев отравления угарным газом, среди которых 3 – летальные (погибли один ребенок и двое взрослых), то за первую половину января зафиксировано уже 47 случаев отравления угарным газом, среди которых 6 – летальные», - говорится в заявлении.

Как свидетельствуют данные спасателей, за декабрь прошлого года произошло около 650 случаев возгораний из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов. А это 20% от общего количества пожаров.

Медики и чрезвычайники рассказали о рисках, которые могут привести к использованию такого оборудования. А также дали советы, как действовать, и помочь пострадавшим в случае отравления угарным газом.

Чем опасен угарный газ?

Угарный газ абсолютно неощутим для человека, но влияет на организм даже в небольшой концентрации и может привести к смерти. Чтобы вовремя отреагировать в случае отравления им, запомните основные симптомы:

  • головная боль,
  • тошнота,
  • учащенное дыхание,
  • слабость,
  • чувство усталости и головокружение.

Если вы или ваши близкие подозреваете отравление угарным газом, выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна. Выйдите или вынесите потерпевшего на свежий воздух, положите под голову подушку, расстегните куртку. Вызовите спасателей (ГСЧС) по номеру 101 или 112, аварийную газовую службу по номеру 104 и скорую помощь по номеру 103. (Напомните своим детям номера экстренных служб).

В условиях нехватки кислорода и при неполном сгорании топлива в нагревательных приборах образуется монооксид углерода (СО) или угарный газ. Когда человек подвергается его влиянию, молекулы СО вытесняют кислород из организма и приводят к отравлению. Самая большая опасность заключается в том, что угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса. Именно поэтому иногда его называют «тихим убийцей». Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным и оказывает влияние на организм человека даже в небольших концентрациях.

При работе каких приборов может выделяться угарный газ?

  • портативные бензиновые генераторы,
  • газовые обогреватели,
  • газовые водонагреватели,
  • камины,
  • двигатели внутреннего сгорания автомобилей,
  • дровяные, газовые, угольные печи (особенно если печь повреждена и на ней видны трещины).

От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и за очень короткий промежуток времени (даже несколько минут). Люди, спящие или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения могут получить смертельное отравление СО еще до появления симптомов.

Что делать в случае подозрения на отравление угарным газом?

Прежде всего, нужно выключить все приборы, кроме электрических, открыть окна, чтобы впустить в помещение свежий воздух, и вызвать спасателей, медиков и аварийную газовую службу. Если вы или ваши близкие имеете признаки отравления угарным газом, покиньте помещение или вынесите пострадавшего на свежий воздух, положите ему под голову подушку, расстегните воротник и пояс.

Лучшая помощь при отравлении угарным газом – длительное вдыхание кислорода. Но такую терапию проводят в условиях медицинского учреждения.

Чтобы уберечься от отравления угарным газом, соблюдайте следующие правила:

  • Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.
  • Для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (не используйте газовую плиту для обогрева помещения).
  • Регулярно проверяйте исправность газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов.
  • В комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине.
  • Не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.
  • Часто проветривайте помещение, где есть газовые приборы.
  • Установите детектор угарного газа – прибор для определения его концентрации в воздухе.
  • Не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция.

Кроме того, не используйте генератор или какие-либо бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных проемов. Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.

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