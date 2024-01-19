В Киевской области мужчина вывез школьницу за пределы села и изнасиловал

В Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего жителя, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает прокуратура.
Как установило следствие, мужчина, проезжая по улице, увидел знакомую девочку во дворе. Он остановил автомобиль и угрозами заставил ее сесть в салон транспортного средства.
После этого увез пострадавшую за пределы населенного пункта и изнасиловал.
В настоящее время мужчина находится под стражей.
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