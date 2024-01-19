В Киевской области мужчина вывез школьницу за пределы села и изнасиловал

52-летнего злоумышленника будут судить за изнасилование 13-летней девочки.

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В Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего жителя, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает прокуратура.

Как установило следствие, мужчина, проезжая по улице, увидел знакомую девочку во дворе. Он остановил автомобиль и угрозами заставил ее сесть в салон транспортного средства.

После этого увез пострадавшую за пределы населенного пункта и изнасиловал.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее мы писали, что на Житомирщине наказали злоумышленника, изнасиловавшего двух мальчиков.

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