На Київщині чоловік вивіз школярку за межі села і зґвалтував

52-річного зловмисника судитимуть за зґвалтування 13-річної дівчинки.

На Київщині скерували до суду обвинувальний акт щодо 52-річного мешканця, який зґвалтував 13-річну дівчинку. Про це повідомляє прокуратура.

Як встановило слідство, чоловік проїжджаючи по вулиці побачив знайому дівчинку на подвір’ї. Він зупинив авто та погрозами змусив її сісти до салону транспортного засобу.

Після цього відвіз потерпілу за межі населеного пункту та зґвалтував.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Раніше ми писали, що на Житомирщині покарали зловмисника, який зґвалтував двох хлопчиків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.