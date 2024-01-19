Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не більше 10 років: очільників наукових установ обмежать у строку перебування на керівній посаді

Право перебування на керівних посадах керівників наукових установ обмежать 10 роками.

Кабмін пропонує скасувати усі понижувальні коефіцієнти ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Уряд схвали проект змін до Податкового кодексу щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Вища рада правосуддя повідомила, які дисциплінарні скарги на суддів є пріоритетними для розгляду

У пріоритеті Ради правосуддя, зокрема, скарги на суддів, дії яких викликали значний суспільний резонанс.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Обов’язок банку обґрунтувати обмеження підприємства у праві на розпорядження коштами, що знаходяться на його рахунку: постанова ВС

18:40, 19 січня 2024
Приписи статті 15 Закону про запобігання та протидію легалізації доходів уповноважують банк правом відмовитися в односторонньому порядку від ділових відносин з клієнтами з неприйнятно високим ризиком, проте банк зобов`язаний підтвердити існування правових підстав для встановлення неприйнятно високого ризику.
Обов’язок банку обґрунтувати обмеження підприємства у праві на розпорядження коштами, що знаходяться на його рахунку: постанова ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд виніс постанову щодо обов’язку банку обґрунтувати обмеження підприємства у праві на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його банківському рахунку.

Приписи статті 15 Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів (у відповідній редакції) уповноважують банк правом відмовитися в односторонньому порядку від ділових відносин з клієнтами з неприйнятно високим ризиком, проте банк зобов`язаний підтвердити існування правових підстав для встановлення неприйнятно високого ризику.

Суть спору:

Підприємство (надалі - Позивач) звернулося до Господарського суду Харківської області з позовом до банківської установи (надалі - Відповідач) про зняття встановленого обмеження права на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку Позивача. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Відповідач необґрунтовано та безпідставно заблокував рахунок Позивача, що позбавило його можливості розпоряджатися коштами за призначенням, сплачувати заробітну плату, податки.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 15.06.2023, залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 22.08.2023 та постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09.01.2024 по справі №  922/1253/23, позов про зняття встановленого обмеження права на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку Підприємства задоволено повністю.

При розгляді цієї справи суди дійшли, зокрема, таких висновків:

  • банк наділений правом відмовитися від подальших ділових відносин з клієнтом та розірвати відповідний договір в односторонньому порядку у випадку встановлення клієнту неприйнятно високого ризику внаслідок проведення внутрішньої перевірки;
  • разом із тим право банку відмовитися від договірних відносин шляхом розірвання договору банківського рахунка з підстав встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику не є абсолютним, а умовним, таким, що залежить від настання певних визначених законом обставин, тобто лише за умови встановлення клієнту неприйнятно високого ризику внаслідок проведення внутрішньої перевірки;
  • право банку як суб`єкта первинного фінансового моніторингу відмовитися від договірних відносин шляхом розірвання договору не є необмеженим, судам необхідно в кожному випадку, виходячи з встановлених обставин справи, досліджувати підстави та обґрунтованість встановлення клієнту такої категорії ризику.

З повним текстом постанови Верховного Суду від 09 січня 2024 року у справі № 922/1253/23 можна ознайомитися за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва