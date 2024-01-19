Німеччина спростила умови отримання громадянства: подробиці

У разі успішної інтеграції в німецьке суспільство, іноземець може подати документи на громадянство вже через 3 роки перебування в країні.

Німеччина ухвалила закон, який спрощує отримання німецького громадянства. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За ініціативу проголосували 382 депутати Бундестагу, проти — 234. Ще 23 особи утрималися.

За новим законом вимоги для набуття німецького громадянства стали одними з найбільш ліберальних у Євросоюзі. Тепер стати громадянином Німеччини загалом можна після п'яти років легального проживання в країні (раніше було вісім років). Відмовлятися від попереднього громадянства при цьому наразі необов'язково. Діти іноземців, народжені на території Німеччини, відтепер будуть громадянами автоматично (раніше для цього їм потрібно було прожити в країні щонайменше вісім років).

У разі успішної інтеграції в німецьке суспільство, наприклад, хорошого знання німецької мови або активної волонтерської діяльності, іноземець може подати документи на громадянство вже через три роки перебування в країні.

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