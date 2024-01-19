Мінімуму з кінця грудня: Нацбанк знизив офіційний курс долара до 37,52 грн/$

Водночас євро подешевшало до рівня 40,84 грн/€.

Національний банк України встановив курс гривні до долара на понеділок 22 січня на рівні 37,5268 грн/$, що на 18 копійок дешевше за сьогоднішній курс. Долар подешевшав до мінімуму з кінця грудня.

Курс євро становитиме 40,8404 гривень за 1 євро (-0,1742 грн).

На міжбанку сьогодні курс упав на 16 копійок до 37,51-37,52 грн/долар (купівля-продаж).

На готівковому ринку курс упав на 20 копійок до 38,25 грн/долар.

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