Минимума с конца декабря: Нацбанк снизил официальный курс доллара до 37,52 грн/$

В то же время, евро подешевел до уровня 40,84 грн/€.

Национальный банк Украины установил курс гривны к доллару на понедельник 22 января на уровне 37,5268 грн/$, что на 18 копеек дешевле сегодняшнего курса. Доллар подешевел до минимума с конца декабря.

Курс евро составит 40,8404 грн за 1 евро (-0,1742 грн).

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 37,51-37,52 грн/доллар (покупка-продажа).

На наличном рынке курс упал на 20 копеек до 38,25 грн/доллар.

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