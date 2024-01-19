Одобрен перечень ответственных органов за выполнение адаптированной Годовой национальной программы-2024, документ

Адаптированная годовая национальная программа на 2024 год имеет пять пунктов, а также ряд целей в рамках каждого из пунктов.

Фото: armyinform.com.ua

Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины (далее – Комиссия) одобрила перечень ответственных исполнителей мероприятий в рамках Целей адаптированной Годовой национальной программы (аГНП) на 2024 год. Об этом сообщил Правительственный портал.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в процессе работы со штаб-квартирой НАТО и государствами-членами над проектом аГНП был подготовлен сжатый документ, учитывающий реалии полномасштабной вооруженной агрессии россии и направленный на повышение обороноспособности Украины как будущего союзника.

«Министерства уже начали работу над внедрением определенных реформ, которые являются необходимым элементом нашей подготовки к полноправному членству в Альянсе», – отметила она.

Проект аГНП был одобрен Комиссией 27 ноября 2023 года и представлен союзникам на заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел государств-членов Альянса в Брюсселе, 29 ноября.

Отмечается, что адаптированная Годовая национальная программа на 2024 год была оценена как соответствующая видению Альянса относительно подходов в реализации евроатлантических реформ со стороны Украины. В рамках Комплексного пакета помощи союзники будут оказывать поддержку институциональным трансформациям, в том числе повышению прозрачности оборонных закупок, достижению стандартов оперативной взаимосовместимости, совершенствованию системы организации и оказанию медицинской, социальной помощи защитникам и защитникам.

В тексте адаптированной Годовой национальной программы на 2024 указаны цели, а также ответственные за осуществление мероприятий органы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел совещание по отношениям с НАТО и ЕС и были названы приоритеты.

Кроме того, Руслан Стефанчук анонсировал создание в парламенте комитета по НАТО.

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