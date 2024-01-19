Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обыск без определения следственного судьи, - Верховный Суд установил, относится ли к неотложным цель предотвращение уничтожения доказательств

Неотложность проведения обыска до определения следственного судьи в постановлении следователя была обоснована целью предотвращения уничтожения доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, сохранения всей доказательной базы, - Верховный Суд определил, относится ли это к неотложным случаям.

Высший совет правосудия сообщил, какие дисциплинарные жалобы на судей являются приоритетными для рассмотрения

В приоритете Совета правосудия, в частности, жалобы на судей, действия которых вызвали значительный общественный резонанс.

Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

В Минобороны объяснили, будут ли приходить повестки в Электронный кабинет военнообязанного, который ввел парламент

Заместитель министра обороны пояснила, как будут реализовывать принятый закон о цифровизации армии по внедрению Электронного кабинета военнообязанного, и будут ли там повестки.

  1. В Украине

Одобрен перечень ответственных органов за выполнение адаптированной Годовой национальной программы-2024, документ

16:38, 19 января 2024
Адаптированная годовая национальная программа на 2024 год имеет пять пунктов, а также ряд целей в рамках каждого из пунктов.
Одобрен перечень ответственных органов за выполнение адаптированной Годовой национальной программы-2024, документ
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины (далее – Комиссия) одобрила перечень ответственных исполнителей мероприятий в рамках Целей адаптированной Годовой национальной программы (аГНП) на 2024 год. Об этом сообщил Правительственный портал.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в процессе работы со штаб-квартирой НАТО и государствами-членами над проектом аГНП был подготовлен сжатый документ, учитывающий реалии полномасштабной вооруженной агрессии россии и направленный на повышение обороноспособности Украины как будущего союзника.

«Министерства уже начали работу над внедрением определенных реформ, которые являются необходимым элементом нашей подготовки к полноправному членству в Альянсе», – отметила она.

Проект аГНП был одобрен Комиссией 27 ноября 2023 года и представлен союзникам на заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел государств-членов Альянса в Брюсселе, 29 ноября.

Отмечается, что адаптированная Годовая национальная программа на 2024 год была оценена как соответствующая видению Альянса относительно подходов в реализации евроатлантических реформ со стороны Украины. В рамках Комплексного пакета помощи союзники будут оказывать поддержку институциональным трансформациям, в том числе повышению прозрачности оборонных закупок, достижению стандартов оперативной взаимосовместимости, совершенствованию системы организации и оказанию медицинской, социальной помощи защитникам и защитникам.

В тексте адаптированной Годовой национальной программы на 2024 указаны цели, а также ответственные за осуществление мероприятий органы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел совещание по отношениям с НАТО и ЕС и были названы приоритеты.

Кроме того, Руслан Стефанчук анонсировал создание в парламенте комитета по НАТО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва