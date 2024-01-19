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Схвалено перелік відповідальних органів за виконання адаптованої Річної національної програми-2024, документ

16:38, 19 січня 2024
Адаптована річна національна програма на 2024 рік має п’ять пунктів, а також низку цілей у рамках кожного з пунктів.
Схвалено перелік відповідальних органів за виконання адаптованої Річної національної програми-2024, документ
Фото: armyinform.com.ua
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Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України (далі - Комісія) схвалила перелік відповідальних виконавців заходів у рамках Цілей адаптованої Річної національної програми (аРНП) на 2024 рік. Про це повідомив Урядовий портал.

За словами віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, у процесі роботи зі штаб-квартирою НАТО та державами-членами над проєктом аРНП було підготовлено стислий документ, який враховує реалії повномасштабної збройної агресії росії та спрямований на підвищення обороноздатності України як майбутнього союзника.

«Міністерства вже розпочали роботу над впровадженням визначених реформ, що є необхідним елементом нашої підготовки до повноправного членства в Альянсі», – зазначила вона.

Проект аРНП був схвалений Комісією 27 листопада 2023 року, та представлений союзникам на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу у Брюсселі, 29 листопада.

Зазначається, що адаптована Річна національна програма на 2024 рік була оцінена як така, що відповідає баченню Альянсу щодо підходів у реалізації євроатлантичних реформ з боку України. В рамках Комплексного пакету допомоги союзники надаватимуть підтримку інституційним трансформаціям, в тому числі щодо підвищення прозорості оборонних закупівель, досягнення стандартів оперативної взаємосумісності, вдосконалення системи організації та надання медичної, соціальної допомоги захисникам і захисницям.

У тексті адаптованої Річної національної програми на 2024 рік вказані цілі, а також відповідальні за здійснення заходів органи.

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