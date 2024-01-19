Трамп виступив проти компромісної угоди щодо кордону, від якої залежить фінансування України

Він застеріг Республіканську партію від укладення компромісної угоди про прикордонну політику, від якої залежить подальша підтримка України.

Колишній президент США Дональд Трамп застеріг Республіканську партію щодо погодження компромісної угоди про кордон, від якої залежить допомога Україні. Про це повідомляє The Hill.

Він заявив, що республіканці повинні сказати «ні» будь-якій угоді, яка не містить «всього необхідного» для зупинки потоку мігрантів.

«Не думаю, що нам взагалі слід укладати угоду про кордон, якщо ми не отримаємо все необхідне, щоб припинити вторгнення мільйонів людей у нашу колись велику, - а вона незабаром знову стане великою - країну», - написав Трамп.

Цей коментар з’явився за кілька годин після того, як спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон та інші лідери Конгресу зустрілися з офіційними особами Білого дому, щоб обговорити подальші дії щодо запиту на фінансування національної безпеки від адміністрації Байдена, який також включає фінансування України, кошти для Ізраїлю та безпеку кордону.

Видання зазначає, що ця заява Трампа чинить тиск на нового спікера Майка Джонсона, щоб він дотримувався цієї лінії. Джонсон перебуває під тиском з боку Республіканської партії Сенату і Білого дому, які вимагають від нього погодитися на угоду, що готується в Сенаті.

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