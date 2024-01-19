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  1. В Україні

Позика авто у фізособи: хто сплачує податкові зобов’язання

22:59, 19 січня 2024
Договір позички авто, в якому хоча б однією стороною є фізична особа, підлягає нотаріальному посвідченню.
Позика авто у фізособи: хто сплачує податкові зобов’язання
Джерело фото: rv.tax.gov.ua
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Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області нагадує громадянам про оподаткування угод щодо позики транспортних засобів.

Відповідно до статті 827 Цивільного кодексу України (ЦКУ), договір позики транспортного засобу повинен бути у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, якщо хоча б одна зі сторін – фізична особа.

У контексті оподаткування доходів, які плата за користування позиченим транспортним засобом, регулюються Податковим кодексом України (ПКУ). Згідно з пунктом 164.2 статті 164 ПКУ, такий дохід вважається додатковим благом і підлягає оподаткуванню на загальних підставах, якщо він не відшкодовується відповідно до закону за рахунок бюджету чи не звільняється від оподаткування згідно з розділом IV ПКУ.

Таким чином, фізичні особи, які укладають договори позики транспортних засобів, повинні враховувати податкові наслідки цих угод і вчасно здійснювати сплату податків, якщо така оплата передбачена відповідним законодавством.

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