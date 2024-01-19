Заем авто у физлица: кто уплачивает налоговые обязательства

Договор ссуды авто, в котором хотя бы одной стороной является физическое лицо, подлежит нотариальному удостоверению.

Источник фото: rv.tax.gov.ua

Главное управление Государственной налоговой службы в Винницкой области напоминает гражданам о налогообложении сделок по займу транспортных средств.

В соответствии со статьей 827 Гражданского кодекса Украины (ГКУ), договор займа транспортного средства должен быть в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, если хотя бы одна из сторон - физическое лицо.

В контексте налогообложения доходов, которые плата за пользование заемным транспортным средством, регулируются Налоговым кодексом Украины (НКУ). Согласно пункту 164.2 статьи 164 НКУ, такой доход считается дополнительным благом и подлежит налогообложению на общих основаниях, если он не возмещается в соответствии с законом за счет бюджета или не освобождается от налогообложения согласно разделу IV НКУ.

Таким образом, физические лица, заключающие договоры займа транспортных средств, должны учитывать налоговые последствия этих соглашений и своевременно осуществлять уплату налогов, если такая оплата предусмотрена соответствующим законодательством.

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