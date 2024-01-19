В Ровенской области суд ошибочно уменьшил размер задолженности по уплате алиментов на несовершеннолетних детей

Отец троих детей оправдывал задолженность лечением в стационаре, а также подчеркивал создание новой семьи и рождение еще одного ребенка.

Местный суд по ошибке уменьшил размер задолженности по уплате алиментов на несовершеннолетних детей. Безосновательно применив при разрешении спора нормы ч.2 ст. 197 Семейного кодекса Украины, сообщает Ровенский апелляционный суд.

В сентябре прошлого года суд первой инстанции частично удовлетворил иск отца троих детей об уменьшении задолженности, возникшей по уплате алиментов.

Такое решение местный суд обосновал тем, что задолженность возникла в связи с тяжелым заболеванием истца и другим обстоятельством, что имеет существенное значение. Иными словами, при разрешении спора суд применил требования ч.2 ст. 197 СК Украины.

Ответчик обжаловала судебное решение в Ровенский апелляционный суд, просила его отменить и принять новое — об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции согласился с требованиями апелляционной жалобы ответчицы и отменил обжалуемое решение, считая его незаконным и необоснованным.

Суду известно, что у сторон за время брака родилось трое детей. После его расторжения ответчица обратилась в суд с иском о взыскании с истца алиментов на детей, которые мужчина платил лишь частично или не платил вообще, в результате чего возникла значительная задолженность.

Чтобы ее уменьшить, истец обратился в местный суд с иском об уменьшении задолженности, ссылаясь на ч. 2 ст. 197 СК Украины как основание для удовлетворения иска.

Он отметил, что дважды за этот период находился на стационарном лечении, а также отметил создание новой семьи на рождение сына, что и стало причиной возникновения задолженности.

Действительно, норма ч.2 ст. 197 СК Украины указывает, что по иску плательщика алиментов суд может полностью или частично освободить его от уплаты задолженности по алиментам, если она возникла в связи с его тяжелой болезнью или другим обстоятельством, имеющим существенное значение.

Свои разъяснения предоставил и Пленум Верховного Суда Украины в постановлении от 15 мая 2006 г. № 3 «О применении судами отдельных норм Семейного кодекса Украины при рассмотрении дел по отцовству, материнству и взысканию алиментов». В пункте 2 указано, что суд может уменьшить размер неустойки с учетом материального и семейного положения плательщика алиментов, а при наличии предусмотренных статьей 197 СК Украины условий полностью или частично освободить его от уплаты задолженности.

Разрешая спор по существу, местный суд исходил из того, что обстоятельства, указанные истцом, имеют существенное значение в понимании ч.2 ст. 197 СК и является основанием для уменьшения задолженности по алиментам.

С такой позицией суда предыдущей инстанции не смог согласиться Ровенский апелляционный суд, поскольку в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, за какой период истец по зависимым от него причине допустил задолженность. Напротив, в период неуплаты алиментов отсутствуют доказательства болезни истца, а рождение сына произошло после возникновения значительной задолженности.

Не подтвердил истец и факт предоставления материальной помощи ответчице и их детям, о чем он отмечал в иске.

Судебное решение подлежит отмене еще и по тем основаниям, что суд первой инстанции при принятии решения учел период нетрудоспособности истца, не совпадающий с периодом задолженности, которая, кстати, с момента подачи иска и до принятия обжалуемого решения, увеличилась без каких-либо причин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.