Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает отменить все понижающие коэффициенты ставок рентной платы за использование радиочастотного ресурса

Правительство одобрило проект изменений в Налоговый кодекс относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Обыск без определения следственного судьи, - Верховный Суд установил, относится ли к неотложным цель предотвращение уничтожения доказательств

Неотложность проведения обыска до определения следственного судьи в постановлении следователя была обоснована целью предотвращения уничтожения доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, сохранения всей доказательной базы, - Верховный Суд определил, относится ли это к неотложным случаям.

Высший совет правосудия сообщил, какие дисциплинарные жалобы на судей являются приоритетными для рассмотрения

В приоритете Совета правосудия, в частности, жалобы на судей, действия которых вызвали значительный общественный резонанс.

Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

  1. В Украине

Дом и земля: ВАКС признал необоснованными активы, принадлежащие депутату из Днепропетровщины

16:55, 19 января 2024
Антикорсуд постановил взыскать с депутата горсовета Днепропетровщины более 2 млн. грн.
Дом и земля: ВАКС признал необоснованными активы, принадлежащие депутату из Днепропетровщины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 19 января, коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным активов и взыскании их в доход государства с депутата одного из местных советов Днепропетровщины, одновременно являющегося секретарем городского совета. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве отмечают, что на основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно полученных прокурором в установленном законом порядке, установлено, что депутат горсовета приобрел в собственность необоснованные активы - жилой дом и земельный участок под ним, расположенные в Днепре общей стоимостью 2,9 млн. грн. При анализе имущественного положения и доходов установлено, что часть денежных средств, необходимых для приобретения этих активов, в размере 2,258 млн грн не могла быть приобретена за счет законных доходов.

«Учитывая обнаруженное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с депутата в доход государства 2,258 млн грн, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение.

По результатам рассмотрения иска суд частично удовлетворил требования прокурора: признал необоснованными часть активов, а именно жилой дом и земельный участок в г. Днепр и постановил взыскать с ответчика 2 258 503 грн», - говорится в сообщении.

В САП добавляют, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва