Дом и земля: ВАКС признал необоснованными активы, принадлежащие депутату из Днепропетровщины

Антикорсуд постановил взыскать с депутата горсовета Днепропетровщины более 2 млн. грн.

В пятницу, 19 января, коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным активов и взыскании их в доход государства с депутата одного из местных советов Днепропетровщины, одновременно являющегося секретарем городского совета. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве отмечают, что на основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно полученных прокурором в установленном законом порядке, установлено, что депутат горсовета приобрел в собственность необоснованные активы - жилой дом и земельный участок под ним, расположенные в Днепре общей стоимостью 2,9 млн. грн. При анализе имущественного положения и доходов установлено, что часть денежных средств, необходимых для приобретения этих активов, в размере 2,258 млн грн не могла быть приобретена за счет законных доходов.

«Учитывая обнаруженное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с депутата в доход государства 2,258 млн грн, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение.

По результатам рассмотрения иска суд частично удовлетворил требования прокурора: признал необоснованными часть активов, а именно жилой дом и земельный участок в г. Днепр и постановил взыскать с ответчика 2 258 503 грн», - говорится в сообщении.

В САП добавляют, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

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