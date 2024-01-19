Будинок та земля: ВАКС визнав необґрунтованими активи, що належать депутату з Дніпропетровщини

Антикорсуд постановив стягнути з депутата міськради Дніпропетровщини понад 2 млн грн.

У п’ятницю, 19 січня, колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активів та стягнення їх у дохід держави з депутата однієї із місцевих рад Дніпропетровщини, який одночасно є секретарем міської ради. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві зазначають, що на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, встановлено, що депутат міськради набув у власність необґрунтовані активи - житловий будинок та земельну ділянку під ним, що розташовані у м. Дніпро загальною вартістю 2,9 млн грн. Під час аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що частина грошових коштів, необхідних для набуття цих активів, у розмірі 2,258 млн грн не могла бути набута за рахунок законних доходів.

«Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з депутата в дохід держави 2,258 млн грн, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів.

За результатами розгляду позову суд частково задовольнив вимоги прокурора: визнав необґрунтованими частину активів, а саме житловий будинок та земельну ділянку у м. Дніпро, та постановив стягнути з відповідача 2 258 503 грн», - сказано у повідомленні.

У САП додають, що рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

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