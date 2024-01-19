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  1. В Україні

Патрульні розвіяли 5 міфів про ремені безпеки: що варто знати

22:40, 19 січня 2024
Використання ременя безпеки є вимогою правил дорожнього руху.
Патрульні розвіяли 5 міфів про ремені безпеки: що варто знати
Джерело фото: GazOne
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Столичні патрульні розповіли про міфи про автомобільні ремені безпеки.

Міф 1: Якщо в автомобілі є подушки безпеки, то ремені не потрібні.

Це неправда. Під час активації подушок безпеки, вони рухаються назустріч водію або пасажиру з великою швидкістю – до 300 км/год. Використання ременів безпеки не тільки попереджає травми від самої подушки, а й допомагає уникнути зіткнення з нею.

Міф 2: На малій швидкості ремені безпеки можна не використовувати.

Навіть при зіткненні на швидкості менше 50 км/год може виникнути висока ймовірність отримання травм, зокрема розбиття голови об вітрове скло.

Міф 3: Досвідченим водіям не потрібно користуватися ременями безпеки.

Неправда. ДТП можуть трапитися через дії інших водіїв, тож навіть досвідчені водії повинні використовувати ремені безпеки для максимального захисту від можливих аварій.

Міф 4: Користуватися ременем безпеки — це особисте рішення, яке ні на кого не впливає.

Неправда. Використання ременя безпеки є не лише особистим рішенням, а й дотриманням правил дорожнього руху. Воно не тільки захищає вас від травм, але і сприяє уникненню втрати контролю над автомобілем у випадку ДТП.

Міф 5: Коли автомобіль тоне чи горить, ремінь заважає вибратися з нього.

Такі випадки рідкісні. І навіть у виняткових ситуаціях, коли авто тоне чи горить, ремені безпеки несуть мінімальний ризик поранення. Ймовірність врятовання життя під час ДТП з використанням ременів вища.

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