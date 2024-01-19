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Патрульные развеяли 5 мифов о ремнях безопасности: что стоит знать

22:40, 19 января 2024
Использование ремня безопасности является требованием правил дорожного движения.
Патрульные развеяли 5 мифов о ремнях безопасности: что стоит знать
Источник фото: GazOne
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Столичные патрульные рассказали о мифах об автомобильных ремнях безопасности.

Миф 1: Если в автомобиле есть подушки безопасности, то ремни не нужны.

Это неправда. Во время активации подушек безопасности, они движутся навстречу водителю или пассажиру с большой скоростью - до 300 км/ч. Использование ремней безопасности не только предупреждает травмы от самой подушки, но и помогает избежать столкновения с ней.

Миф 2: На малой скорости ремни безопасности можно не использовать.

Даже при столкновении на скорости менее 50 км/ч может возникнуть высокая вероятность получения травм, в частности разбития головы о ветровое стекло.

Миф 3: Опытным водителям не нужно пользоваться ремнями безопасности.

Неправда. ДТП могут случиться из-за действий других водителей, поэтому даже опытные водители должны использовать ремни безопасности для максимальной защиты от возможных аварий.

Миф 4: Пользоваться ремнем безопасности - это личное решение, которое ни на кого не влияет.

Неправда. Использование ремня безопасности является не только личным решением, но и соблюдением правил дорожного движения. Оно не только защищает вас от травм, но и способствует избежанию потери контроля над автомобилем в случае ДТП.

Миф 5: Когда автомобиль тонет или горит, ремень мешает выбраться из него.

Такие случаи редки. И даже в исключительных ситуациях, когда авто тонет или горит, ремни безопасности несут минимальный риск ранения. Вероятность спасения жизни во время ДТП с использованием ремней выше.

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