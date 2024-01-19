ВСП прекратил отставку двух судей из оккупированного Мелитополя в связи с обретением ими российского гражданства

Судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области в отставке Тамара Мищенко и Наталья Купавская, за которыми сохраняется звание судьи, получили гражданство государства-террориста.

Высший совет правосудия прекратил отставку двух судей в связи с обретением ими гражданства государства-террориста. Об этом сообщает ВСП.

Так, по результатам проверки материалов по обращению председателя общественной организации «Всеукраинское объединение «Автомайдан» Бутко К.Т. о наличии оснований для прекращения отставки судей Мищенко Тамары Михайловны и Купавской Наталии Михайловны Высший совет правосудия пришел к выводу, что судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области в отставке Тамара Мищенко и Наталия Купавская, за которыми сохраняется звание судьи, получили российское гражданство и, занимая соответствующие судебные должности нелегитимного суда, нарушили требования Конституции и законов Украины, подрывающих авторитет правосудия, доверие общества к судебной власти.

После увольнения в отставку судьи получили судейские должности на территории, временно контролируемой российской федерацией, что подтверждается указом президента страны-агрессора № 723 от 27 сентября 2023 года, которым Тамара Мищенко и Наталья Купавская назначены судьями так называемого Запорожского областного суда рф.

Законодательством страны-агрессора определено, что судьей рф может быть только гражданин российской федерации.

Установление факта получения судьей гражданства рф является основанием для прекращения его отставки, соответственно и прекращения выплаты ему ежемесячного пожизненного денежного содержания, начисленного в связи с отставкой.

Кроме этого, в рамках уголовных производств по указанным судьям в отставке проверяется информация о возможном переходе Тамары Мищенко и Наталии Купавской на сторону оккупационных властей г. Мелитополя и содействие представителям иностранных организаций в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Также коллектив Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области сообщал ВСП, в частности о сотрудничестве указанных судей с оккупационной администрацией, занятии ими должностей преподавателей в созданном оккупантами «Мелитопольском государственном университете».

Отметим, что судьи Тамара Мищенко и Наталья Купавская уволены с должности судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области в связи с подачей заявлений об отставке решениями Высшего совета правосудия от 14 сентября 2021 года.

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