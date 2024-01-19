ВРП припинила відставку двох суддів з окупованого Мелітополя у зв’язку з набуттям ними російського громадянства

Судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області у відставці Тамара Міщенко та Наталія Купавська, за якими зберігається звання судді, набули громадянство держави-терориста.

Вища рада правосуддя припинила відставку двох суддів у зв’язку з набуттям ними громадянства держави-терориста. Про це повідомляє ВРП.

Так за результатами перевірки матеріалів за зверненням голови громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» Бутко К.Т. про наявність підстав для припинення відставки суддів Міщенко Тамари Михайлівни та Купавської Наталії Михайлівни Вища рада правосуддя дійшла висновку, що судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області у відставці Тамара Міщенко та Наталія Купавська, за якими зберігається звання судді, набули російське громадянство (держави-терориста), та, обіймаючи відповідні судові посади нелегітимного суду, порушили вимоги Конституції та законів України, що підриває авторитет правосуддя, довіру суспільства до судової влади.

Після звільнення у відставку судді отримали суддівські посади на території, яка тимчасово контролюється російською федерацією, що підтверджується указом президента країни-агресора № 723 від 27 вересня 2023 року, яким Тамара Міщенко та Наталія Купавська призначені суддями так званого Запорізького обласного суду рф.

Законодавством країни-агресора визначено, що суддею рф може бути лише громадянин російської федерації.

Встановлення факту отримання суддею громадянства рф є підставою для припинення його відставки, відповідно й припинення виплати йому щомісячного довічного грошового утримання, що було нараховано у зв’язку з відставкою.

Крім цього, у межах кримінальних проваджень щодо вказаних суддів у відставці перевіряється інформація про можливий перехід Тамари Міщенко та Наталії Купавської на бік окупаційної влади м. Мелітополя та сприяння представникам іноземних організацій в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Також колектив Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області повідомляв ВРП, зокрема, про співпрацю вказаних суддів з окупаційною адміністрацією, зайняття ними посад викладачів у створеному окупантами «Мелітопольському державному університеті».

Зазначимо, що судді Тамара Міщенко та Наталія Купавська звільнені з посади судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області у зв’язку з поданням заяв про відставку рішеннями Вищої ради правосуддя від 14 вересня 2021 року.

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