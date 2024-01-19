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  1. В Україні

В Україні викрили міжнародний наркокартель з мільйонним щомісячним прибутком

22:19, 19 січня 2024
Наркоторговці збували «товар» в ЄС і Туреччину, що приносило їм до 40 млн гривень щомісяця.
В Україні викрили міжнародний наркокартель з мільйонним щомісячним прибутком
Джерело фото: Facebook / Андрій Нєбитов
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Правоохоронці затримали працівників наркокартелю, які, крім території України, здійснювали постачання своїх наркотиків до країн Європейського Союзу та Туреччини. За інформацією заступника голови Національної поліції України Андрія Нєбитова, місячний прибуток організації становив 40 мільйонів гривень.

В результаті операції затримано 19 осіб, серед яких були хіміки, фасувальники та збувачі. Ця злочинна організація масштабно виробляла солі Альфа-PVP та амфетамін, забезпечуючи повний цикл виробництва та збуту наркотиків. Продукція постачалася на міжнародний ринок, включаючи країни Євросоюзу та Туреччину.

Зазначено, що українські учасники групи використовували приватні логістичні компанії для збуту своєї продукції та криптовалюту для розрахунків з іноземними клієнтами. Транскордонний канал контрабанди був організований через міжнародні вантажні перевезення, де наркотики приховували в пакетах харчових продуктів або дорожніх валізах.

Поліція вилучила 200 кг наркотиків на загальну суму понад 30 мільйонів гривень, ліквідувала 5 нарколабораторій, вилучила значну кількість лабораторного обладнання, зброї та валюти. Усі фігуранти злочину перебувають під вартою за рішенням суду.

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